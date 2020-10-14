В Думе объяснили, почему на дистанционку перевели только старшеклассников

Москва, 14 октября. Младшеклассники нуждаются в большем внимании со стороны взрослых, которые при этом могут не иметь возможности сидеть с ребенком весь день. Об этом ФАН заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Вызывает вопрос, будут ли старшеклассники выполнять все требования и учиться на дистанционке. Что касается младших классов, то им явно больше требуется внимание со стороны родителей, которые при этом должны продолжать работать, — сказал он. — Не все переведены на удаленку, не у всех есть возможность находиться с детьми продолжительное время. А государство пока не решило, каким образом семью поддержать».

Парламентарий напомнил, что ранее депутаты от ЛДПР направили в правительство для получения заключения законопроект о предоставлении больничного родителям, дети которых учатся дистанционно в условиях пандемии. Инициатива касается родителей детей младше 14 лет, подчеркнул он.

Нилов добавил, что решение мэра Москвы Сергея Собянина о переводе старшеклассников на удаленку было принято исходя из имеющейся информации об эпидемиологической обстановке в столице.

«Вообще, у меня к дистанционному обучению скептическое отношение, так как считаю, что это неполноценная форма получения знаний. В первую очередь, для старшеклассников — в преддверии поступления в высшие учебные заведения. Но, видимо, ситуация такова, что не оставляет другого выхода», — сказал он.

Напомним, ранее в среду Сергей Собянин объявил, что ученики 1–5-х классов вернутся в учебные заведения сразу после двухнедельных каникул, которые закончатся 18 октября. Ученики 6–11-х классов будут до 1 ноября обучаться дистанционно. Помимо этого, вводится новый формат преподавания — тьюторство, для его реализации задействуют студентов.