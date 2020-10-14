В России запатентовали препарат для лечения коронавируса

Москва, 14 октября. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) запатентовало препарат для лечения COVID-19, передает пресс-служба организации.

«Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется», — говорится в сообщении.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подчеркнул, что «нацеленность на борьбу с COVID-19 ежедневно проявляется в работе экспертов». По его словам, благодаря ускоренной процедуре рассмотрения заявок на изобретения удалось получить быстрый доступ к результатам новейших разработок и инноваций.

«Я надеюсь, что запатентованный препарат поможет вылечить тех, у кого обнаружили коронавирусную инфекцию», — добавил Григорий Ивлиев.

Напомним, российская вакцина «Спутник V», разработанная в НИИ имени Гамалеи, стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Также в РФ начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», его разрешено применять в амбулаторных условиях.