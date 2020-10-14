В Петербурге более 30 тысяч человек проверились на COVID-19

Санкт-Петербург, 14 октября. В Северной столице более 34 287 человек проверились на коронавирус, передает пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 847 человек, из них 24 — в обсерваторе.

«Обработано 318 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — сообщает пресс-служба.

В минувшие сутки в России выявили 14 231 новый случай коронавируса. Впервые за всю историю наблюдений в РФ зарегистрировали свыше 14 тысяч случаев за сутки.