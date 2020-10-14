Анатолий Альтштейн: Младшие школьники — не главные распространители ковида

То, что с понедельника, 19 октября все московские школьники будут разделены на два потока, когда младшие классы перейдут на очную форму обучения, а старшеклассники — на заочную, дистанционную, это решение, продиктованное и принятое образовательными органами. Конечно, школьники младших классов могут переносить коронавирус, являться его распространителями, и так же могут болеть им, как и старшие школьники.

В то же время стоит подчеркнуть, что младшие школьники не являются основной категорией распространителей вируса. Конечно, такое разделение на два потока всех школьников, — я имею в виду тех, кто переходит на дистанционную форму обучения и выходят с понедельника в школы, — это скорее решение не медицинского характера. Здесь дело не в том, что старшие классы более опасные в эпидемическом отношении, чем младшие. Это решение, по-видимому, продиктовано и согласовано с образовательными структурами и органами.

Очень много сейчас говорят о том, что дистанционное обучение наносит огромный ущерб образованию. На мой взгляд, младшие школьники менее приспособлены к дистанционному образованию, чем старшеклассники. Малышей надо обучать лично, с ними гораздо труднее заниматься посредством компьютера или другого устройства. Хотя, как вирусолог, я не вижу разницы между этими контингентами — младшими и старшими классами.

Конечно, не стоит забывать о тех контактах, которые будут возникать у детей во время дороги в школу и обратно домой. Ведь они же зачастую добираются в автобусах, трамваях и избежать контакта с теми, кто заболел, будет очень трудно. Это жизнь и люди все равно будут общаться, воздействовать друг на друга. Тут или глухой карантин, который сейчас считается не правильной мерой, слишком тяжелой мерой для нашей экономики и вообще для людей. Или вот такие полумеры, которые должны дать хоть что-то.

Хотя некоторые скептики говорят, что глухой карантин ни к чему не привел, я скажу, что это не так. Мы получили снижение уровня заболевания короновирусной инфекцией. Это позволило нам все лето жить в условиях невысокой заболеваемости. И это все было благодаря введению карантина.

Что же касается прогноза, насколько долго может продлиться такой период полуограничений, то сейчас ответить на этот вопрос очень трудно. Период пандемии у нас будет длительный. Сейчас мы видим, что уровень заболеваний повышается. Он должен достигнуть какого-то плато и будет на этом плато держаться достаточно долго. Сколько именно, сказать трудно.

Все, что будет происходить дальше, будет зависеть только от волевых решений властей.