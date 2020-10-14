В Киргизии проходит незаконный митинг в поддержку премьера Жапарова

Бишкек, 14 октября. Несанкционированный митинг в поддержку премьера Садыра Жапарова, которого президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал утвердить на должности, начался в среду днем на площади перед зданием Правительства республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Афганская голубка».

В Бишкеке действует чрезвычайное положение, массовые акции и собрания запрещены. Сейчас на площади около тысячи человек.

«В толпе замечены люди к капюшонах и масках, скрывающих лица — они выполняют роль заводил, поддерживая оратора и потенцируя толпу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митинг идет по следующему принципу: сначала звучит речь о «великой Киргизии, затем похвала в адрес премьера, потом выступление более спокойного оратора, после — музыка.

«Оратор только что сказал, что в Бишкек едет еще тысяча человек из Иссык-Кульской области», — отмечается в посте Telegram-канала.

С трибуны слышатся оскорбления в адрес президента Киргизии. Правительственные силы не вмешиваются, несмотря на то, что митинг незаконный.