Вадим Покровский: Основной путь заражения коронавирусом — вовсе не кашель

В московских школах вводят новые меры по профилактике распространения коронавируса. С 19 октября ученики 1–5 классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Для сокращения количества контактов между людьми в связи с пандемией еще неделю не будут работать муниципальные детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования, которые также были закрыты с 5 по 18 октября.

С точки зрения эпидемиологии, думаю, что решение поделить школьников на две возрастные группы и отправить старшеклассников с 6 по 11 класс на дистанционное обучение, продиктовано прагматичным подходом. С учащимися с первого по пятый класс, которые должны вернуться после двухнедельных каникул в школу, обязательно должны оставаться дома родители. А, начиная с шестого класса, дети спокойно дома посидят, без родителей. Вот, я думаю, основной мотив для определения, кто и в каком формате продолжит обучение после объявленных ранее главой Москвы двухнедельных каникул. А вот с точки зрения того, кто из них больше болеет, данных о том, что старшеклассники болеют тяжелее, чем младшеклассники, нет. Обе группы являются потенциальными разносчиками болезни, поэтому и проводятся все эти ограничительные мероприятия.

Больного ребенка, если такой выявлен, надо, по возможности, изолировать, остальные, естественно, подверглись какому-то риску, даже если они на перемене пробежали мимо друг друга. Меры профилактики в школах для того и проводятся, чтобы выявить зараженных до того, как они начали бегать на переменах.

Дети с 1 по 5 класс — проблема родителей. А более мобильны как раз школьники постарше. Но все дети — и в младшей и старшей группе, являются разносчиками, потому что болеют в основном в легкой форме, и только небольшая часть детей болеет в среднетяжелой форме. Чем больше разносчиков, тем больше возможности заразиться. Один разносчик в школе появился, потом стали все разносчиками. Именно этим обусловлен общий подъем заболеваемости, циркуляция усилится. Разобщающие меры правильно приняты — чтобы не усугублялась эпидемиологическая ситуация, когда от одного человека рискуют заразиться многие.

Меры профилактики в школах четко прописаны санитарно-эпидемиологическими службами. А вот родителям надо выкручиваться: здесь ничего не поделаешь, надо адаптироваться к ситуации. Многие наши граждане все еще не понимают, насколько реальна угроза их здоровью. Любая эпидемия — это жертвы, и человеческие, и экономические. Например, эпидемия чумы в XIV веке унесла две трети населения в некоторых странах. Сейчас не такая катастрофическая ситуация, но обязательно будут жертвы: и экономические и, мы видим, к сожалению, люди умирают.

На этой неделе мы еще ожидаем рост количества заболевших, а вот если на следующей неделе цифры начнут снижаться, значит коронавирусные ограничительные меры, которые предпринимаются в Москве, эффективны. Следующая неделя покажет.

Оставить можно и все население на удаленке, но к чему это приведет? Здесь надо взвешивать социальные, экономические и людские потери. Не вижу трагедии в том, что школьники посидят дома. Главное — поменьше «тусоваться», что, кстати, тоже послужит причиной распространения вируса. Даже при закрытии муниципальных и частных центров досуга старшеклассники будут собираться с друзьями по домам, — здесь трудно сдержать их словесными запретами, в лучшем случае будут поддерживать общение по Интернету. Перспективы того, что старшеклассникам продлят сроки дистанционного обучения, зависят от общего развития ситуации.

Коронавирусная инфекция — это воздушно-капельная инфекция, основной ее путь передачи — по воздуху, через дыхание. Поэтому наиболее эффективная защита — это ношение масок. Что касается других путей, то через кожу вирус не передается. Проблема в том, что если человек загрязненной коронавирусом рукой дотронулся до своих глаз или рта, или слюной попал на другого человека — таким образом, он может занести вирус в свой организм и быть источником заражения другого человека. Не обязательно кашлять.

Второе по эффективности мероприятие, после ношения масок, это мытье рук. Как можно осторожнее быть с руками, носить перчатки. Руки — это только пять процентов всех случаев заражения. Что касается обеззараживания поверхностей, это очень дорого и недостаточно эффективно. Основное — маски. Маски препятствуют распространению вируса. Но все еще более половины людей в метро — без масок. Даже, предположим, никто рядом не кашляет, но в воздухе содержится большое количество влажных микрочастиц, — вот в них, как раз, вирус и находится.

Основной путь заражения — дыхание, не обязательно кашлять, это заблуждение. Наше пренебрежение к элементарным мерам предосторожности и ведет к росту заболеваемости.