Сябитова рассказала о страхе увольнения из передачи «Давай поженимся»

Москва, 14 октября. Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что боится увольнения из шоу «Давай поженимся». По словам знаменитости, передачу уже ранее хотели закрыть из-за «сложностей у канала». Признание она сделала в ходе шоу «Эмпатия Манучи».

Согласно распространяемым слухам, идущая на протяжении последних 12 лет телепередача «Давай поженимся» больше не может похвастаться высокими рейтингами. Шоу может прекратить свое существование, и одна из ведущих, Роза Сябитова, крайне переживает из-за возможного увольнения.

«Я не могу сказать руководству, увольте меня лучше по смс, не надо в лицо говорить!» — попросила знаменитость.

Также теледива заявила, что она «готова на все» ради сохранения своего места. Сябитова уточнила, что передачу, судя по всему, уже не единожды собирались закрыть. Об этом не говорили официально, однако все сотрудники понимали, что у канала есть сложности. Уходя на летний отпуск, персонал шоу не знал, вернется он еще на привычное место работы или нет.

По словам знаменитости, в первый раз «было жутко страшно», однако затем ожидание увольнения вошло в привычку. К мыслям о возможном уходе появился некий иммунитет, хотя она по-прежнему «очень боится» увольнения.

Дело в том, что ведущая привыкла к шоу и не хочет его на что-то менять. За 12 лет телесваха преобразилась, избавилась от лишнего веса и сделала пластику. Кардинальная смена имиджа пошла на пользу ведущей, хотя и заявляет, что нравилась себе и раньше.

Недавно Сябитова рассказала, что неоднократно планировала построить отношения с участниками телешоу. По ее словам, приходившие на «Давай поженимся» кандидаты пытались завладеть ее вниманием, и у некоторых это даже получалось.