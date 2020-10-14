Внешность младшего сына Рудковской вызвала бурный спор в Сети

Москва, 14 октября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась в Instagram фотографиями сыновей Александром и Арсением. В комментариях разгорелась бурная дискуссия среди подписчиков на тему внешности младшего ребенка.

Рудковская стала матерью почти месяц назад, но фотографии лица малыша не показывает. Впрочем, поклонникам за счастье смотреть на снимки, на которых старший сын продюсера нянчится с младшим.

«На кого наш Арсений, думаете, похож? Есть варианты?» — написала светская львица.

В комментариях к публикации поклонники знаменитости стали спорить по поводу внешности малыша. Самый популярный ответ: Арсений похож на своего отца — Евгения Плющенко.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями Арсения в октябре. Малыш появился на свет при помощи суррогатной матери, знаменитость не могла родить сама. Рудковская на протяжении нескольких лет обследовалась у элитных врачей, которые рассказали ей о невысоких шансах забеременеть.

Тогда Рудковская и Плющенко, которые мечтали о пополнении в семействе, решили воспользоваться услугами суррогатной матери. Как стало известно Telegram-каналу «Курятник», супружеская пара отдала около пяти миллионов рублей за это.