Школы в регионах РФ с высокой вирусной нагрузкой могут отправить на удаленку

Москва, 14 октября. Школы в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией могут перевести на дистанционный режим обучения. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин.

По его словам, в некоторых российских регионах решение о переводе детей на дистанционное обучение уже отдано на усмотрение школы — в зависимости от пандемической ситуации в конкретном учебном заведении.

«Такая ситуация, например, в моем родном городе Омске», — отметил собеседник ФАН.

Парламентарий не исключил, что в регионах, где наблюдается особо стремительный рост заболеваемости коронавирусом, местный власти пойдут по пути Москвы.

При этом по мнению Смолина, в Москве не было смысла продлевать каникулы еще на одну неделю, а следовало сразу перейти на дистанционное обучение, которое, при всех его огромных недостатках, все-таки лучше, чем просто безделье детей. Тем более — в условиях Москвы, где временно не работают учреждения допобразования.

«Думаю, что в тех регионах, где кривая роста больше всего поднимается вверх, решения, аналогичные московским, вполне возможны», — подытожил он.

Напомним, что указом мэра Москвы Сергея Собянина в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в российской столице с 19 октября, по окончании каникул, учащиеся 6-11 классов переведены на дистанционное обучение. Ученики 1-5 классов продолжат учиться в обычном, очном режиме.