Владимир Пресняков заинтриговал фанатов фото Подольской с ребенком

Москва, 14 октября. Поклонники в Сети поздравляют Владимира Преснякова-младшего и его супругу Наталью Подольскую с рождением второго ребенка. Певец опубликовал неоднозначный снимок в своем Instagram-аккаунте, чем сильно заинтриговал фанатов.

Артист выложил скриншот экрана своего телефона, на котором запечатлены его супруга Подольская и сын Артемий. Певец заметил интересное совпадение цифр на мобильнике.

«13:13:13», — подписал он снимок.

Поклонники сразу увидели в этом тайный посыл и решили, что Пресняков не просто поделился таким необычным совпадением, а указал точное время рождения второго ребенка. Фанаты сразу же начали поздравлять знаменитость с таким радостным событием.

«Ура, еще один талант родился!», «Поздравляю. У моего сына тоже день рождения в этот день», «Молодцы, так держать», «Я так поняла, что родился второй сыночек», — писали восхищенные фолловеры.

Лишь несколько пользователей усомнились в произошедшем и предположили, что это всего лишь цифры. Некоторые из них вспомнили, что Подольской пока еще рано отправляться в роддом.

«Что-то все загадочно. С чем поздравлять-то?» — спросила bolgova7875.

«Что за событие?» — решила уточнить elen_elen5.

Напомним, что звездная пара находится в ожидании второго мальчика. Это подтвердили и родители Преснякова-младшего — солисты ансамбля «Самоцветы» Владимир и Елена Пресняковы.

Ранее появилась информация, что у беременной Подольской ухудшалось самочувствие. Так, в шоу «Секрет на миллион» жена Преснякова-старшего рассказала, что за здоровье певицы переживают все члены семьи, пишут «Дни.ру».