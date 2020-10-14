В России впервые выявили более 14 тысяч случаев коронавируса за сутки

Москва, 14 октября. В России выявили 14 231 новый случай коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по распространению инфекции. Впервые за всю историю наблюдений в РФ зарегистрировали свыше 14 тысяч случаев за сутки.

Новые случаи были выявлены в 84 регионах РФ. Больше всего случаев за сутки зарегистрировали в Москве (4573), Санкт Петербурге (602) и Подмосковье (429). Также в первую десятку по новым случаям попали Ростовская (280), Нижегородская (277), Воронежская (216) и Свердловская (211) области, Ханты-Мансийский автономный округ (199), Архангельская область (195) и Красноярский край (195).

Общее число выявленных в РФ случаев достигло 1 340 409. Отмечается, что 25,2% новых носителей инфекции не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, 7920 пациентов с COVID-19 за сутки полностью выздоровели. За весь период наблюдений в России вылечились 1 039 705 человек с коронавирусом.

Также за сутки в РФ зарегистрировали 239 летальных исходов. Общее количество зафиксированных смертельных случаев составляет 23 205.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной, напоминает «Вечерняя Москва». Министр также отметил, что граждане не соблюдают предписанные рекомендации.