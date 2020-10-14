Лавров отметил значимую роль Путина в перемирии в районе Карабаха

Москва, 14 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Путин внес весомый вклад в ходе переговоров по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом глава ведомства заявил в эфире радио Sputnik.

Руководитель министерства напомнил, что сложный вопрос решался долго, даже ночью. Президент «держал руку на пульсе», звонил по ходу обсуждения. Участие принимал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Лавров отметил, что российская сторона не просто помогла утвердить соглашение о прекращении огня, но и настояла на контроле за ходом выполнения договоренности.

Стоит отметить, что о вкладе российского лидера в стабилизацию обстановки ранее говорил и руководитель МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Бои между азербайджанскими и армянскими войсками начались 27 сентября. Баку и Ереван уже второй раз пытаются военным способом решить вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.