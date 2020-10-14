Армяно-азербайджанский конфликт перерос в стадию «войны городов»

Армяне и азербайджанцы в ходе нового витка эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе начали «войну городов» — стали наносить удары по мирным кварталам населенных пунктов противника.

По мнению обозревателя ФАН, подобная тактика не способна привести к победе ни одну из сторон, зато может создать предпосылки к полной дестабилизации региона.

Довоевались до тупика

За две с лишним недели активных боевых действий, миновавших с начала азербайджанского наступления 27 сентября, троица Степанакерт, Ереван и Баку успешно довоевалась до ситуации, крайне напоминающей позиционный тупик.

Ценой больших потерь азербайджанцам удалось на ряде участков линии соприкосновения в НКР вклиниться на глубину до 25 км в позиции армян. Ценой столь же больших потерь Армии обороны Карабаха, поддерживаемым контингентом Вооруженных сил Армении, удалось не допустить прорыва своей обороны на всю глубину. Армянские формирования сохранили как управление, так и систему огня, а также действующую систему ПВО.

За прошедшие дни наступающие и обороняющиеся в значительной степени исчерпали накопленные ранее запасы боеприпасов и ГСМ. Боевой потенциал участников конфликта снизился. Даже продолжающаяся переброска в зону боевых действий все новых подкреплений не позволила Баку продолжать «прессинг» вражеских позиций с такой же интенсивностью, как это имело место на протяжении первой пары недель азербайджанского наступления. Вместе с тем армяне были вынуждены сосредоточиться исключительно на удержании своих оборонительных рубежей: возможностей для масштабного и результативного контрнаступления у Степанакерта в текущей ситуации не имелось.

Такое положение вещей усугублялось еще и тем, что стороны не могли осуществлять эффективное поражение ключевых объектов военной инфраструктуры противника, находящихся в глубоком тылу. Это практически оставляло за скобками конфликта возможность «выноса» наиболее важных командных пунктов, узлов связи, мест хранения боеприпасов и ГСМ, парков с военной техникой, аэродромов и так далее.

Армяне не могли наносить результативные удары по таким объектам, так как были лишены возможности осуществлять доразведку тыловых целей с воздуха. К тому же, имеющиеся в распоряжении Армии обороны НКР немногочисленные оперативно-тактические ракетные комплексы «Эльбрус» и «Точка-У», использующие конвенционные БЧ, не обеспечивали нужную точность и «убойность», необходимые для гарантированного вывода из строя целей упомянутой категории. Последнее было доказано неудачными попытками армянской стороны вывести из строя своими оперативно-тактическими ракетными комплексами азербайджанский аэродром в Гяндже.

При этом в распоряжении Вооруженных сил Армении имеются приобретенные у России новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-Э», теоретически позволяющие «обнулить» любой азербайджанский штабной бункер. Но таких комплексов у Армении мало, да и точно не известно, насколько Ереван может свободно распоряжаться столь мощным оружием без санкции Москвы.

Наконец, важно помнить, что де-юре боевые действия в НКР не являются войной между Арменией и Азербайджаном, так как НКР не признана Ереваном и не считается территорией Армении. Это, разумеется, также затрудняет для армянской стороны принятия решения об использовании «Искандеров-Э», вдобавок ко всему прочему рассматриваемых Ереваном как некое «оружие Судного дня», которое может быть пущено в дело только тогда, когда под угрозой окажется само существование армянского государства.

Азербайджанцам, на первый взгляд, с поражением расположенной в глубоком тылу военной инфраструктуры противника проще. Их БПЛА хозяйничают над Нагорным Карабахом, обеспечивая азербайджанскую сторону актуальными разведданными. В общем, бери и бей!.. Но не все так просто.

Во-первых, Баку имеет меньше оперативно-тактических ракетных комплексов, чем Армия обороны НКР. Во-вторых, обстрел армянского моста через реку Акари доказал, что точность и «убойность» у этих комплексов тоже «не фонтан». В-третьих, важнейшие объекты тыловой инфраструктуры армян находятся не на территории НКР, а на территории Армении. До недавнего времени она оставалась неприкасаемой для азербайджанских ракетчиков.

Почему неприкасаемой? Потому что Армения — член ОДКБ, а кроме того, на ее территории находится российская военная база. Удар непосредственно по армянской территории вполне способен побудить Москву «вписаться» в армяно-азербайджанский конфликт на стороне Еревана, а это явно не то, чего хотелось бы добиться Баку.

Показатель бессилия

При невозможности для одних быстро проломить оборонительные порядки противника и вырваться на оперативный простор, а для других — быстро вернуть ранее утраченные позиции, размороженный при непосредственном участии Турции армяно-азербайджанский конфликт стал активно приобретать формы войны на истощение. Это не устраивало ни Баку, ни Ереван.

Чтобы подорвать боевой дух противника, настроить население НКР против собственных властей, а также продемонстрировать собственному народу хоть какой-то зримый успех, военное командование Азербайджана отдало приказ о начале обстрелов населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики. Городские кварталы — цель большая. По ней с большого расстояния можно попасть и из РСЗО, реактивные снаряды которых куда дешевле, чем баллистические ракеты ОТРК.

Так под «раздачу» азербайджанских РСЗО попала армянская Шуша, где получил повреждения Собор Христа Всеспасителя и были ранены трое российских журналистов. Но больше других от азербайджанских обстрелов пострадала, конечно, столица НКР Степанакерт, где, по информации местных властей, к 13 октября были обнаружены осколки свыше 670 реактивных снарядов и барражирующих боеприпасов. Счет погибших мирных жителей в НКР пошел на десятки.

Показательно, что обстрелы азербайджанской стороной мирного населения НКР продолжались и после достигнутой 9 октября в Москве договоренности Баку и Еревана о прекращении огня. Нет, официально азербайджанцы вели огонь исключительно «в ответ» и «по военным целям». Но прилетало в итоге почему-то по «мирняку».

Армянская сторона «чутко» отреагировала на действия неприятеля. В ночь на 11 октября армяне из РСЗО обстреляли азербайджанский Мингечевир и расположенную там ГЭС, а также выпустили ракету ОТРК «Эльбрус» по Гяндже. Ракета угодила в жилой дом: 9 мирных жителей погибли на месте, еще 34 оказались ранены.

«Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций», — объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как Алиев квалифицировал продолжающиеся, несмотря на официально объявленное прекращение огня, обстрелы Степанакерта, осталось неизвестным.

Так или иначе, но на наших глазах явно происходит дальнейшая эскалация армяно-азербайджанского конфликта, нашедшая отражение в местном варианте «войны городов».

Напомним, что этот термин родился в годы ирано-иракской войны, когда в условиях невозможности вести успешные наступательные действия Багдад и Тегеран приступили к бомбардировке мирных кварталов и экономической инфраструктуры противника. Есть основания полагать, что Баку и Ереван решили повторить «подвиги» своих предшественников, добавив к военным действиям на передовой еще и систематические удары по мирному населению.

По большому счету, это показатель бессилия сторон, не имеющих возможности добиться своих целей иным путем. Впрочем, как подсказывает опыт все той же ирано-иракской войны, «война городов» — это вовсе не гарантированный способ достижения победы. Скорее наоборот: удары по гражданским объектам лишь усиливают мотивацию пострадавших противостоять неприятелю. В свое время это побудило Багдад еще больше поднять ставки и начать «танкерную войну», развернув охоту за нефтеналивными судами иранцев.

Остудить «горячие головы»

Что начнут обстреливать Степанакерт, Ереван и Баку, когда они выяснят, что «война городов» приносит лишь новые жертвы среди мирного населения, а не успех в вооруженном конфликте? Помнится, за неделю до начала азербайджанского наступления Ереван озвучил возможность ударов по плотине Мингечевирского водохранилища и объектам нефтегазовой отрасли Азербайджана, а Баку — по Армянской АЭС у города Мецамор. Не исключено, что в ходе дальнейшей эскалации конфликта ставки могут взлететь столь высоко, что стороны окончательно «слетят с катушек» и примутся всерьез лупить по критическим объектам инфраструктуры. Это тем более возможно, что армяне демонстративную пристрелку по Мингечевиру и местной ГЭС уже провели.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана утром 14 октября сообщило о «нейтрализации» армянских оперативно-тактических ракетных комплексов, размещенных «на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана» и «нацеленных на мирное население и гражданскую инфраструктуру» в Гяндже, Мингечевире и других азербайджанских городах.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян прокомментировала это событие следующим образом:

«ВС Азербайджана наносили удары по военной технике, несущей службу на территории Республики Армения, в приграничном районе с Карвачаром, только исходя из предположений, что техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана. Отныне ВС Армении оставляют за собой право атаковать любой военный объект или военное движение в Азербайджане. Военно-политическое руководство Азербайджана несет всю ответственность за процесс изменения логики зоны боевых действий».

Как видим, Азербайджан публично продемонстрировал, что территория Армении уже не является для Баку неприкасаемой. Из Еревана столь же публично предупредили, что теперь оставляют за собой право наносить удары по любым объектам на территории Азербайджана. Зона боевых действий буквально за одну ночь вышла за пределы Нагорного Карабаха. Риск ударов по критическим объектам инфраструктуры Армении и Азербайджана вырос в разы.

Отметим, что имеющиеся у НКР, Армении и Азербайджана комплексы ПВО отразить удары РСЗО и ОТРК по критическим объектам инфраструктуры способны лишь частично. При этом ракеты «Искандеров» для азербайджанцев вообще не поражаемы, что теоретически может подтолкнуть Баку к попытке превентивного удара по этим ракетным комплексам на территории Армении. С другой стороны, после такого азербайджанского «экспромта» Ереван наверняка поспешит отстреляться по объектам противника из всего, что еще будет оставаться в его арсеналах. Конфликт перейдет в стадию взрывной эскалации с совершенно непредсказуемыми последствиями.

Впрочем, то же самое — взрывная эскалация конфликта, кратное увеличение числа жертв и полная дестабилизация региона — произойдет и в случае любой серьезной попытки вывести из строя плотину Мингечевирского водохранилища, АЭС у Мецамора и так далее. Мало никому не покажется!

Из этого вытекает настоятельная необходимость скорейшей деэскалации армяно-азербайджанского конфликта. Уже понятно, что достигнутые 9 октября с участием главы МИД РФ в Москве договоренности о прекращении огня армянами и азербайджанцами, мягко говоря, соблюдаются не совсем. Что ж, как гласит известная поговорка: «Кто не слушает Лаврова, выслушает Шойгу».

Будем надеяться, что министр обороны РФ, уже приступивший к переговорам с главами военных ведомств Армении, Азербайджана и Турции, сумеет остудить горячие головы.