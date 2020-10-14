Новую систему начисления стимулирующих выплат медикам введут в России

Москва, 14 октября. В России перейдут на новую начисления стимулирующих выплат медикам, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, выплаты будут зависеть от отработанного времени.

«Готовятся документы, да», — сообщил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос касательно введения новой системы начисления выплат медикам.

Михаил Мурашко пояснил, что врачи обращались в Правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. Он добавил, что, по мнению медиков, существуют новые подходы, основанные на справедливом распределении в зависимости от отработанного времени.

В середине сентября сообщалось, что глава Правительства России Михаил Мишустин заявил о продлении на сентябрь стимулирующих выплат медикам. Он отметил, что Кабмин также планирует продлить стимулирующие выплаты социальным работникам.​​​​​

Напомним, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН рассказал о мнении медиков на тему выплат. По его словам, не все медработники довольны тем, как они осуществлялись в период пандемии.

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