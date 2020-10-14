В 103 школах в 36 регионах РФ сохраняются карантинные меры

Москва, 14 октября. Пятнадцать школ в России остаются закрытыми на карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Как стало известно ФАН, карантинные меры сохраняются в 103 школах в 36 регионах Российской Федерации.

Всего из общего числа средних образовательных заведений в связи с COVID-19 закрыто 0,26%. Кроме того, по состоянию на 13 октября, было закрыто 0,77% из общего количества классов. Эта цифра растет: еще 5 октября в стране было закрыто 0,62% классов.

Ранее сегодня стало известно, что дистанционное обучение вводится с 19 октября по 1 ноября для учеников 6–11 классов в школах Москвы. Это вынужденная мера, которая была введена в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом говорится на официальном сайте мэра и городского правительства.

Кроме того, приоритетный доступ к вакцине против нового типа коронавируса получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания, заявил мэр Москвы.