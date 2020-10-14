Лавров высказался за присутствие российских наблюдателей в Карабахе

Москва, 14 октября. МИД РФ считает, что при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе должны присутствовать российские наблюдатели. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что последнее слово остается за сторонами конфликта.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, а также призвал в полном объеме выполнять договоренности, достигнутые в Москве.