Москва, 14 октября. Певица Анна Седакова призналась в домогательствах бойфренда матери, передает «Сплетник.ру».

Ранее артистка выпустила мемуары «Я сильная. Я справлюсь», где она поведала о травмирующей истории из детства.

Родители Седаковой расстались, когда ей было 4 года. Когда девочке исполнилось 8-9 лет, ее мама завела отношения с женатым мужчиной.

«У него была прекрасная семья — жена и две дочки. По воскресеньям днем они прогуливались по бульварам всей семьей, чинно держась за ручки. А вечерами дядя Сережа приходил к моей маме. Я вообще не обращала бы на него никакого внимания, если бы дядя Сережа ночами не приходил ко мне», — рассказала певица.

По словам Седаковой, сначала мужчина просто смотрел на нее, но затем стал трогать ее под одеялом, из-за чего девочка лишилась сна. Артистка побоялась об этом рассказать матери, так как увидела, как та счастлива с этим мужчиной.

Ранее Анну Седакову заподозрили в беременности. Певица опубликовала снимок, где красуется в черном купальнике. Подписчики сразу обратили внимание на заметно округлившиеся формы Седаковой и подумали, что певица намекнула на ожидающееся пополнение в семействе. Сама певица пока никак не прокомментировала многочисленные комментарии поклонников с расспросами.