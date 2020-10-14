Лолита рассказала о подарке Цекало из «предсмертной» коллекции

Москва, 14 октября. Певица Лолита Милявская уже неоднократно была замужем. Однако только с недавних пор звезда стала носить вещи, подаренные бывшими супругами. Сейчас исполнительница в восторге от давнего подарка Александра Цекало — пальто из «предсмертной» коллекции Джанни Версаче, как она сказала сама в эфире «Нового радио».

Отметим, что полгода назад звезда прекратила отношения с пятым супругом Дмитрием Ивановым. Процесс расставания был долгим, сложным и скандальным. Лолита призналась, что у нее есть новая любовь, но в ЗАГС она не спешит.

Знаменитость рассказала, что у нее в гардеробе скопилась масса одежды, которую дарили прежние супруги. Лолита долгое время не носила ее в силу ненависти к одному из мужей или из-за набранного веса.

«После того, как сдала в весе, влезла в пальто, которое мне подарил один из первых мужей. Я ненавидела его, поэтому и вещи, которые от него остались, не носила», — призналась звезда.

Теперь она изменила свое отношение, тем более, что время сейчас сложное. Такой запас одежды — шанс сэкономить на гардеробе. Лолита подчеркнула, что теперь, глядя на свой гардероб, благодарят бывший мужей. Недавно она примерила пальто от Версаче, которое Цекало подарил ей более 20 лет назад. Оно было из последней коллекции модельера, которого вскоре убили. Певица отметила, что отлично себя чувствует в подарке Цекало.

Напомним, что в августе исполнительница обвинила последнего экс-супруга в том, что тот не хотел выселяться из ее московской квартиры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».