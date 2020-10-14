Сябитова раскрыла правду об отношениях ведущих «Давай поженимся!»

Москва, 14 октября. Одна из самых известных свах страны Роза Сябитова раскрыла правду об отношениях ведущих шоу «Давай поженимся!». В интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» знаменитость призналась, что не общается с коллегами по передаче за кулисами.

По словам Сябитовой, поклонники шоу считают, что она дружит с ведущей «Давай поженимся!» и актрисой Ларисой Гузеевой, однако на самом деле это не так. Оказывается, не смешивать личные отношения и работу предложила именно Гузеева.

«Девчонки, давайте так: вот здесь все эмоции. Мы с вами можем драться, ругаться обниматься, делать все, что угодно, но вышли за студию и мы с вами не общаемся», — процитировала Сябитова слова своей коллеги.

При этом сваха добавила, что очень благодарна Гузеевой за такую инициативу. По мнению Сябитовой, именно это помогает коллегам по шоу столько времени вести проект вместе.

«Ни один женский проект, когда все друг с другом «взасос», как говорит Лариса, не выдерживает, едва начинается личное и профессиональное. Бабское включается», — приводит слова телесвахи «Вечерняя Москва».

Отметим, что сейчас Сябитова и Гузеева ведут «Давай поженимся!» вдвоем. Ранее астролог Василиса Володина, которая озвучивала гороскопы участников, объяснила, почему исчезла из шоу.