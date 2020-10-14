Лавров призвал стороны конфликта в Карабахе встретиться по линии военных

Москва, 14 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны срочно встретиться по линии военных. Об этом российский министр сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Лавров сообщил, что уведомил Баку и Ереван о необходимости встреч представителей Минобороны двух стран для выработки механизмов верификации перемирия.

«Необходимо немедленно встречаться по линии военных для согласования механизмов верификация режима прекращения огня в Карабахе», — добавил Сергей Лавров.

Ситуация в Карабахе обострилась в конце сентября, Армения и Азербайджан вели активные военные действия. Согласно достигнутым в Москве договоренностям, 10 октября в НКР начал действовать режим прекращения огня, он вступил в силу в 12.00 по местному времени. Однако стороны практически сразу обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Российский министр призвал в полном объеме выполнять договоренности, достигнутые в Москве.