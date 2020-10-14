Ученые раскрыли смертельную угрозу COVID-19 для мозга

Москва, 14 октября. Неврологические повреждения могут развиться у каждого седьмого пациента с коронавирусом. Специалисты отмечают, что симптомы могут варьироваться от временной дезориентации до судорог и инсульта. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета, передает MedicalXpress.

Ученые отлеживали состояние более 500 пациентов с подтвержденным коронавирусом, у которых были также диагностированы заболевания головного мозга или другие нервные расстройства. Примерно половина больных с неврологическими симптомами были в возрасте 71 года и более, 66% из них были мужчинами, передает «Федерал Пресс».

Специалисты установили, что вирус не попадает в центральную нервную систему непосредственно, потому что никаких признаков воспаления мозга или окружающих оболочек у пациентов выявлено не было. При этом появление неврологических симптомов повышает риск смерти на 38%. Кроме того, в 28% случаев это увеличивает вероятность длительной терапии или реабилитации после выписки из медицинского учреждения.

По словам медиков, неврологические осложнения являются вторичными последствиями опасной инфекции и снижения содержания кислорода в организме. Проблемы, такие как спутанность сознания, вызванные химическим электролитным дисбалансом, тяжелой инфекцией или почечной недостаточностью, чаще всего проявлялись в течение двух суток после появления общих симптомов COVID-19.