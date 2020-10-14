Польский президент признал незаконность передачи Крыма УССР

На Украине подвели итоги визита польского президента Анджея Дуды. Как отметили комментаторы, одной из его целей было вовлечь Киев в проекты, еще больше изолирующие его от Москвы. При этом разногласия по вопросам «исторической памяти» между Украиной и Польшей президентам удалось преодолеть только на словах. Корреспондент ФАН передает из Киева.

13 октября завершился трехдневный визит президента Польши Анджея Дуды на Украину. Программа польского лидера была обширной, заметную ее часть составляла тема памятников. Для начала он лично посетил памятники жертвам Катыни в Быковне и монумент жертвам голодомора в центре Киева. Затем президенты Польши и Украины сделали совместное заявление, пообещав друг другу, что отныне надругательства над памятниками — украинскими в Польше и наоборот — не останутся без последствий. «Патриоты» по обе стороны границы наверняка восприняли эту договоренность иронически.

Кроме того, лидеры договорились о необходимости развития «ЛитПолУкрбрига» — многонациональных военных бригад, а украинский глава повторно попросился в проект «Триморье». Отказа он не получил, одобрения — тоже. Но главными, по мнению аналитиков, стали темы сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, точнее, получения в них Польшей своего «куска пирога» от Украины.

В последнее время Варшава видит себя в качестве центра будущей восточноевропейской конфедерации «Триморье», или «Междуморье», простирающейся от Балтики до Черного моря и Адриатики, считают эксперты. Эту концепцию активно продвигают и в НАТО — для создания «буферной зоны», разъединяющей РФ и Западную Европу. Для ее реализации намечен ряд логистических проектов, призванных связать Балтику с Черным морем, о чем Дуда не раз упоминал в ходе визита в Киев.

Стратегия польского главы заключается в формировании инфраструктуры по оси «север — юг», в которую должна быть включена и Украина, говорят политологи. Речь идет об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах — поляки хотят связать все это в единую систему, обходящую Россию по границам. А «инициатива трех морей» помогает воплотить этот план в жизнь. Для обсуждения «транспортного коридора» Гданьск — Одесса Дуда и Зеленский и посещали экономический форум в Одессе. Правда, когда президенты поехали на мероприятие, украинский глава услышал от партнера неприятную правду. Польский лидер заявил, что, прежде чем мечтать о транспортных «коридорах», Киеву надо резко повысить качество дорог и наладить работу таможни. Только после этого он сможет вновь обрести транзитный потенциал.

Однако даже более, чем транспортный потенциал, на Украине Польшу интересует возможность поучаствовать в масштабной приватизации госсобственности, особенно в энергетическом и газовом секторах. Скупить газовые компании и месторождения на Западной Украине мечтает польская нефтегазовая госкомпания PGNiG. Сильно интересуют поляков также украинские сельскохозяйственные земли и ГТС. Впрочем, поляки все любят делать исподтишка. Поэтому Дуда и Зеленский даже подписали Договор о неразглашении конфиденциальной информации по объектам приватизации между Фондом госимущества Украины и польской компанией PGNiG.

Отдельно аналитики отметили: президент Польши довольно неосмотрительно заявил в Киеве, что «любое перемещение границ после Второй мировой войны является недопустимым». То есть Дуда дал понять, что не признаёт отделение Косово от Сербии, объединение Германии, а также не знает, что с 1945 по 1956 год Крым находился в составе РФ. По сути, одной своей фразой он… признал недопустимость его передачи Украинской ССР.

Как заявил киевский политолог, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, визит Дуды на Украину был призван покрепче привязать страну к глубинным польским интересам.

«Руководство Польши пытается усилить свою экономическую роль в Восточной Европе, особенно на фоне политического кризиса в Белоруссии. Кроме того, одна из задач Анджея Дуды на его втором президентском сроке — урегулирование спорных вопросов с Украиной. Поэтому в ходе визита польский лидер по многим темам публично занимал весьма миролюбивую позицию», — сказал он.

По мнению эксперта, подписанный сторонами в Мариинском дворце Договор о неразглашении конфиденциальной информации призван скрыть тот факт, что Польша стремится установить больший энергетический контроль над Украиной.

«По данным из украинского МИД, в договоре прописано будущее увеличение поставок американского СПГ на Украину, с завода по разжижению газа в польском Свиноусьце. Правда, без постройки нового газопровода-интерконнектора, а также расширения существующих сетей этот проект вряд ли сможет заработать. Но если США будут действительно заинтересованы в том, чтобы довести свой газ до украинских хранилищ, то они профинансируют эти работы», — говорит Толстов.

Польша хочет поучаствовать в приватизации украинских объектов энергетической инфраструктуры, добавил он. Но публично в ходе визита об этом не было сказано ни слова.

«Впрочем, этот вопрос упирается и в достройку российского газопровода «Северный поток — 2». На мой взгляд, этот проект с высокой вероятностью будет достроен — пиар-эффект от «отравления» Навального не заставил Германию отказаться от его завершения. Европейцы наверняка ограничатся только персональными санкциями против россиян, — подчеркнул политолог. — К тому же я уверен, что политическая напряженность и необъявленная холодная война между РФ и Украиной рано или поздно отойдут на второй план. И тогда на первый план выйдет вопрос: в чьей собственности находится украинская ГТС? Если государство передаст ее в руки иностранцев, то никаких поблажек по тарифам на газ украинцы не получат больше никогда».

Эксперт предположил, что Варшава намерена сотрудничать с Киевом только в тех сферах, которые обещают ей серьезные экономические преференции. При этом интересы самой Украины поляки не особо готовы учитывать.

«Дуда также пролоббировал интересы польских сельскохозяйственных компаний, которые агрессивно выживают с украинского рынка местных конкурентов. Недаром на наших прилавках недавно возникло изобилие польского сыра, сливочного масла и т. д. В целом через усиление экономических связей Польша старается увеличить свое политическое влияние на Украине, окончательно занять те ниши, которые раньше принадлежали России и странам СНГ. Вообще, любая международная активность наших западных партнеров, а также их «щедрость» связаны с тем, что они все входят в «приватизационный кейс». И каждый из них, включая Варшаву, гонится за тем, чтобы его страна получила лучшие условия в момент распродажи государственных активов Украины, в том числе земли и трубопроводов».

Аналитик отметил, что в ходе визита Дуды президентами были согласованы антироссийские инициативы. Так, в ближайшем будущем Киев и Варшава намерены еще активнее давить на Евросоюз, требуя усиления санкций против РФ, а также всячески ставить палки в колеса «Северному потоку — 2».

«Один из самых спорных вопросов, которые обсуждали главы Украины и Польши, — совместная историческая память. На этой почве у двух стран в последние годы часто возникали острые конфликты. На Украине официальными героями стали националисты времен Второй мировой, воевавшие как со своим, так и с польским населением. Прославление Киевом карателей из ОУН-УПА1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) накалило отношения до такой степени, что глава Института нацпамяти Владимир Вятрович был признан в Польше персоной нон грата. А Польский сейм даже принял закон о «бандеризме», где осудил преступления националистов, — напомнил Сергей Толстов. — Параллельно «патриоты» с обеих сторон громили могилы и памятники жертвам украинско-польских стычек. А сейчас президенты приняли совместное заявление, призвав беречь памятники друг друга «в духе уважения к исторической правде» и осудив репрессии. Но гарантировать, что теперь актов вандализма не будет вовсе, не может никто. В конце концов, бандеровских преступников простые поляки ненавидят искренне и сильно. Так что с польской стороны договоренности, скорее всего, останутся только на словах».

1 Организация запрещена на территории РФ.