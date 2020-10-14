Рэперша Карди Би случайно показала голую грудь в Instagram

Вашингтон, 14 октября. Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би случайно опубликовала в сторис в Instagram голое фото. После чего ее завалили ответными обнаженными кадрами от поклонниц, пишет New York Post.

Через несколько минут после публикации кадра, на котором звезда засветила голую грудь, пост был удален. Спустя время знаменитость прокомментировала ситуацию в Twitter. Карди Би задается вопросом, почему она поступила как «тупая идиотка».

Артистка призналась, что не хочет думать об этой ситуации: «Что было, то было. Дерьмо случается. [Ничего], это даже не впервые происходит. Я же вообще стриптизершей работала. Ох, боже».

Поклонницы рэперши решили поддержать звезду своеобразным флешмобом. Они опубликовали в социальных сетях собственные обнаженные кадры с с хэштегом #boobsoutforcardi. Звезда разместила ответные фотографии в своем профиле в Twitter.

Однажды Карди Би стала предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси у звезды треснул обтягивающий комбинезон. Наряд порвался на пятой точке певицы. Вскоре исполнительница переоделась в менее эпатажный наряд — она взяла белый халат, из-под которого выглядывало нижнее белье.