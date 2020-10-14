Азербайджан заявил об уничтожении ракетных комплексов Армении

Баку, 14 октября. Вооруженные силы Азербайджана уничтожили сразу несколько армянских оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами в Нагорном Карабахе в ночь на 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

«Ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — приводит выдержку из сообщения телеканал «360».

В азербайджанском ведомстве рассказали, что зафиксировали размещение армянских ракетных комплексов на границе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в 01.00 по местному времени (0.00 по Москве). В Баку утверждают, что ракетные комплексы были направлены на мирное население и гражданскую инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других азербайджанских городах.

Напомним, конфликт, связанный с самоопределением НКР, продолжается с конца 1980-х годов. 27 сентября ситуация в очередной раз обострилась, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты в Нагорном Карабахе.

10 октября после московских переговоров в регионе начало действовать перемирие, однако Баку и Ереван практически сразу обвинили друг друга в нарушении соглашений. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Армению и Азербайджан в полном объеме выполнять соглашения по Карабаху.