Участницы женского форума разозлились на запретившего жене стричься мужа

Москва, 14 октября. Участницы женского форума «Галя.ру» обвинили мужа одной из пользовательниц в том, что он запретил ей коротко постричься. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По словам девушки, она захотела состричь больные волосы, чтобы на их месте выросли здоровые, однако муж запретил ей идти в парикмахерскую, заявив, что любит только длинные волосы. Супруг даже припугнул жену разводом и сказал, чтобы она «с короткими волосами домой не приходила».

Девушка отметила, что учитывать нужно как свои вкусы, так и вкусы мужа, но в ситуации «обломанных волос» необходимо послушать специалиста и последовать его советам. Другие участницы форума не только поддержали девушку, но и предложили ей варианты решения конфликта.

Одни из них отметили, что сделали бы мужу назло, а другие предложили совсем нестандартные решения.

«Скажите, что вам розовые волосы у мужчин нравятся, пусть со своим мышиным цветом домой не заявляется», — написала Lapulenjka.

«Тогда и вы скажите мужу, пусть не стрижется, а отращивает волосы, как Тарзан. А если еще хоть раз подстрижется, то пусть домой не возвращается», — предложила Донна осень.

«Вам лучше делать так, как скажет мастер. Это не тот случай, чтобы угождать мужу», — высказалась Маринэ.

Еще одна пользовательница предложила спокойно объяснить мужу, что после стрижки будут здоровые волосы, которые спустя время отрастут длинными и красивыми.

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