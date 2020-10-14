Зеленский раскрыл детали встречи с главой разведки Британии

Киев, 14 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с британской спецразведкой, передает пресс-служба президента.

«У нас была встреча в офисе MI6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Я прочитал, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, на этой встрече был другой состав», — рассказал Зеленский.

Президент рассказал, что на встрече обсуждалась независимость Украины, а также фейковые новости и дезинформация.

«Они как раз сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что на Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами», — сообщил глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от США и ЕС поддержки Украины на пути в НАТО. По его словам, сейчас у страны мощная армия, но этого мало.