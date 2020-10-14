Звезда «Дома-2» раскрыла подноготную проекта

Москва, 14 октября. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Лера Фрост рассказала о том, почему она ушла из шоу и совершенно не хочет туда возвращаться. Телезвезда раскрыла подноготную передачи и заявила, что там нет настоящих мужчин. Об этом пишет «СтарХит».

Покинувшая телепроект Лера Фрост сумела сохранить свою популярность и совсем не жалеет о том, что ушла из «Дома-2». На данный момент модель примерила на себя также роли актрисы и телеведущей, однако до сих пор не избавилась от скандального прошлого. По словам Фрост, период участия в телепроекте нельзя назвать для нее удачным. Дело в том, что, прожив год на съемочной площадке, она получила только негативные впечатления. В частности, больше всего ее расстраивало поведение других участников проекта.

«Там насилие только поощряется. Когда ты бьешь женщин, орешь, истеришь. Там нет настоящих мужчин», — объяснила девушка.

Модель рассказала, как однажды подралась с другой девушкой, однако в схватку неожиданно вступил молодой человек соперницы. Парень ударил Фрост в лицо, и, по словам знаменитости, ей сейчас стыдно о таком вспоминать.

В данном случае стоит сказать, что руководство «Дома-2» очень ценило девушку. Она получала максимальную зарплату, но деньги не удержали ее на площадке. По словам Фрост, ее смущало не только физическое, но и моральное насилие на проекте. Участники шоу пытались сломить модель и «попортили ей нервишки».

Стоит сказать, что поведение некоторых участников шоу смущает не только коллег, но и зрителей. Ранее поведение Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вывело из себя фанатов шоу, а руководство проекта даже предложило наказать нерадивых звезд.