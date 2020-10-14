Sohu рассказало, как США насмешили Россию потугами своих подлодок в Арктике

Пекин, 14 октября. Попытки американцев произвести впечатление на РФ своими подлодками в Арктике вызывает лишь смех со стороны русских. Об этом пишут эксперты китайского издания Sohu, публикацию которого перевела «ПолитРоссия».

Аналитики из КНР отметили, что географическая близость к Арктике позволила России завладеть рядом преимуществ перед оппонентами в данном регионе.

«В частности, российские военные имеют в регионе аэродромы, способные принимать транспортные самолеты Ил-76 и стратегические бомбардировщики Ту-160», — отмечают авторы Sohu.

Россия конкретно обозначает свое постоянное присутствие в Арктике, отправляя в регион стратегические бомбардировщики и атомные подлодки. Видимо, маневры РФ так впечатлили военных из США, что те решили ответить своим оппонентам. Китайские эксперты напомнили, что американцы опубликовали в Сети видеоролик, продемонстрировав, как их подлодка ломает арктические льды, но в РФ эти потуги не оценили.

«Они хотели произвести впечатление на россиян, однако в РФ их высмеяли в ответ. Американские подлодки ранее застревали при попытке всплыть сквозь лед, поэтому очередной заход повторить этот трюк вызвал смех», — пояснили авторы из КНР.

Действительно, раньше субмарины США, пытавшиеся выполнить нечто подобное, застревали во льдах. В итоге американским морякам приходилось ломать лед ручными инструментами, чтобы освободить подлодку.

Ранее в США признали, что российские ледоколы являются самым мощным оружием в Арктике, пишет «Ридус». Как отметил эксперт американского журнала The National Interest Калеб Ларсон, ледоколы РФ могут стать оружием для захвата данного региона.