Москва, 14 октября. Запад ждут жесткие ответные меры со стороны России, если он доведет Москву до «горячей фазы», написал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Польский антимонопольный регулятор — управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) — оштрафовал российскую компанию «Газпром» и его партнеров за строительство газопровода «Северный поток — 2». «Газпром» оштрафовали на 7,6 млрд долларов, Engie, Uniper, Wintershall, OMV и Shell должны выплатить по 61 млн долларов. Также они должны разорвать договоры о финансировании строительства газопровода в течение месяца.

Политолог обратил внимание на возрастание антироссийских настроений, появляющихся через попытки помешать строительству «Северного потока — 2». С ними, подчеркнул эксперт, нужно бороться самым решительным образом.

«С учетом запредельно наглого наезда Польши на «Газпром», с которого они намерены содрать невесть с чего шальные миллиарды (не злотых и не рублей), можно, наконец, будет за эти деньги с обеими этими гадскими странами покончить? И, заодно, с мелким трехглавым змеем — Прибалтикой и Украиной, прихлопнув по дороге все и всех, кому мы сильно задолжали?» — сказал Сатановский.

По его мнению, это будет справедливым наказанием на все выпады, заявления и шантаж в отношении России. Сатановский добавил, что в Европе не должно остаться тех, кто хочет вести подобную игру в отношении РФ.