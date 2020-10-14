Полуголая актриса Климова очаровала поклонников естественной красотой

Москва, 14 октября. Популярная актриса Екатерина Климова очаровала поклонников новой видеозаписью, на которой она предстала без макияжа и фильтров. Кадры знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте.

В опубликованном ролике Екатерина Климова наносит духи на шею, стоя в откровенном пеньюаре с кружевами. Фанаты пришли в восторг и осыпали кумира многочисленными комплиментами. Полуголая актриса очаровала поклонников естественной красотой.

«Какая обаятельная женщина! Очень, очень красивая! И многодетная мамочка, что в артистической среде большая редкость», — отметила одна из поклонниц. «Я вас не знаю, но вы безумно красивая женщина», — отметила еще одна пользовательница соцсети.

«Потрясающая красота!» — с восхищением написала фанатка. «Я люблю вас», «Милая», «Прекрасная женщина», «Восхитительная»,«Само очарование», «Красоточка», — осыпали комплиментами Климову.

Ранее артистка продемонстрировала потрясающую фигуру в крайне неудачном, по мнению ее подписчиков, купальнике. Фото с отдыха в Турции появилось в Instagram звезды.