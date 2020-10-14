Фото Таюрской с обнаженной грудью вызвало неоднозначную реакцию фанатов

Москва, 14 октября. Вокалистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась своим откровенным снимков в Instagram. Поклонники артистки начали оставлять неоднозначные комментарии под фото, которое, по признанию Таюрской, является одним из ее самых любимых.

На опубликованном фото 29-летняя певица позирует лишь в белом корсете и белых ботфортах. Обнаженную грудь артистка прикрывает одной рукой, другой она касается своего бедра.

«Люблю эту фотку», — подписала пост солистка.

В комментариях поклонники принялись горячо спорить между собой. Одни считают, что такой образ Таюрской очень к лицу, а другие заявляли, что ничего примечательного во внешности певицы нет, а фото выглядит слишком вульгарно.

«Остались же красивые девушки в России», — написал один из фолловеров. «Ничего красивого не вижу, вульгарно», — считает другой поклонник. «Ну вот ты вообще о других не думаешь, как теперь спать?» — поинтересовался фанат.

При этом некоторые негативные отзывы прокомментировала сама Таюрская. Один из пользователей призвал ее похудеть, а она ответила, что это «вечный процесс».

Стоит отметить, что Таюрская часто удивляет своих поклонников неожиданными фотоснимками. Недавно она снялась обнаженной в ванне. Подписчики оценили пикантный снимок, на котором она запечатлена в мыльной пене и без одежды. По мнению подписчиков, образ получился очень чувственным.