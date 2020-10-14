Ведущий Маркони объяснил, зачем «держать» Бузову в «Ледниковом периоде»

Москва, 14 октября. Шоу «Ледниковый период», новый сезон которого стартовал недавно, обещает быть крайне интересным. В соревновании принимает участие множество звезд, в том числе и теледива Ольга Бузова. Ее попытаются держать в шоу как можно дольше, предположил комик и ведущий Владимир Маркони в эфире YouTube-шоу «50 вопросов».

Нельзя сказать, что российская знаменитость оказалась прирожденной фигуристкой, ведь Бузова уже успела получить травму на льду. Судя по имеющейся информации, звезда очень эмоционально воспринимает собственные неудачи, что также добавляет проблем.

Но, несмотря на все это, Бузова вполне может задержаться в передаче надолго. Об этом рассказал в интервью другой участник телешоу, ведущий Владимир Маркони. Когда у юмориста спросили, будут ли организаторы шоу «тащить» в финал таких известных людей, юморист ответил утвердительно.

По словам актера, такой подход вполне может быть реализован продюсерами. С их точки зрения, суперзвезд необходимо удерживать как можно дольше, чтобы поклонники знаменитостей смотрели Первый канал и делали высокие рейтинги. Только в таком случае реклама будет хорошо продаваться.

На данный момент звезд в шоу достаточно много. Это и упомянутая Бузова, и Регина Тодоренко, и Влад Соколовский. Пока сложно сказать, кто и как себя проявит на льду, однако, чем больше у знаменитости преданных фанатов, том больше у нее шансов получить благосклонность со стороны организаторов шоу.

Что же касается самого Маркони, то он крайне ответственно подходит к съемкам, несмотря на то, что не обладает огромным пулом поклонников. По словам ведущего, изначально он и его напарница занимались три раза в неделю, однако затем им пришлось начать проводить тренировки чаще.

Тем временем Бузова продолжает свою карьеру певицы. Как сообщалось ранее, обнародован необычный райдер исполнительницы перед концертом в Екатеринбурге.