Минздрав РФ сообщил, как проходит вакцинация от гриппа

Москва, 14 октября. Вакцинация против гриппа будет идти этапами и продолжаться в течение 2,5-3 месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, это делается для того, чтобы к весне 2021 года у россиян выработался иммунитет, а также чтобы избежать подъема заболеваемости. Работа по вакцинации ведется за счет средств федерального бюджета, а противогриппозная вакцина поставляется в регионы.

«Заключены контракты более чем на 75 миллионов доз противогриппозной вакцины, в том числе дополнительно закупаются вакцины работодателями и субъектами РФ», — сообщил министр.

Мурашко подчеркнул, что на сегодняшний день поставлено уже 46 миллионов доз вакцины и провакцинировано почти 35 миллионов человек. Отмечено, что в этом году темпы вакцинации по сравнению с предыдущим годом идут «значительно быстрее».

Ранее Минздрав РФ утвердил список лиц, которым требуется прививка от гриппа. Так, данный список был расширен и добавлен в национальный календарь профилактических прививок. Также стало известно, какие меры используют российские работодатели в борьбе с гриппом. Например, 43% из них сделали обязательным ношение масок, а руки просят дезинфицировать 27%.

Помимо вакцинации от гриппа, в России идет вакцинация первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, «Спутник V» не обладает серьезными побочными эффектами, наблюдается лишь «местная реакция».