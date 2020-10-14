Разин заявил, что Пугачева считала «Ласковый май» бездарными детьми

Москва, 14 октября. Продюсер Андрей Разин рассказал, что Алла Пугачева считала группу «Ласковый май» бездарными детьми. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

В 80-е и 90-е коллектив пользовался большой популярностью и собирал стадионы поклонников. Слушатели до сих пор интересуются судьбой участников группы, а продюсер получает солидные деньги за счет отеля в Сочи, где расположен музей «Ласкового мая». Однако Разин заявил, что во время пика популярности «Ласкового мая» не всем представителям шоу-бизнеса нравилась группа.

«Алла Пугачева и Раймонд Паулс были против. Они говорили, что этим бездарным детям, которые зарабатывали огромные деньги, не место на сцене», — вспомнил продюсер.

Год назад у Андрея Разина и Юрия Шатунова случился конфликт из-за прав на песни «Ласкового мая». Продюсер хотел запретить исполнять песни бывшему солисту. Однако позже стороны пошли на мировую.

Ранее Андрей Разин назвал телеведущую Леру Кудрявцеву «монстром» и посоветовал ее молодому мужу Игорю Макарову бежать от нее. Конфликт между артистами разгорелся еще пару лет назад, когда Андрей Разин в интервью рассказал про отношения телеведущей и участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Тогда продюсер назвал Кудрявцеву «женщиной легкого поведения».