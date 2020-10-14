Эксперт предложил альтернативу рукопожатиям на время пандемии

Лондон, 14 октября. Рукопожатие – самый распространенный способ приветствия в Европе на протяжении сотен лет. Однако во время пандемии коронавируса от него лучше отказаться и заменить альтернативными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по вопросам этикета и протокола Уильяма Хэнсона.

Эксперт рассказал, как вежливо уклониться от рукопожатия, если по привычке вам потягивают руку или вы заметили направляющегося к вам знакомого. Хэнсон рекомендует приложить руку к сердцу — это вариант арабского приветствия.

«Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи», — пояснил Хэнсон.

Примечательно, что такой способ приветствия уместен по отношению и к мужчинам, и к женщинам.

«COVID-эпоха», по мнению британского эксперта, диктует свои условия этикета. И они не допускают плохого тона даже по отношению к людям, пренебрегающим санитарными нормами.

Ранее эксперт по этикету Мика Майер раскрыла секретный прием Кейт Миддлтон, который помогает ей избежать неловкости на публичных мероприятиях.