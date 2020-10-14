Психолог объяснил, стоит ли запрещать детям пользоваться гаджетами

Москва, 14 октября. Педагог-психолог Евгений Сазонов рассказал в комментарии ФАН, стоит ли родителям запрещать своим детям использовать гаджеты.

Сегодня для многих детей телефон — это «продолжение его руки». Специалист подчеркнул, что часто телефон для детей становится неким «коконом», где можно спрятаться от проблем. В этом случае психолог посоветовал не запрещать ребенку использовать гаджеты, а разобраться в самой сути проблемы, чтобы не возникали конфликтные ситуации. Впрочем, все зависит от того, какой возраст ребенка, насколько критическая ситуация.

«Если брать в целом, то запрет приведет только к новым конфликтам, потому что, допустим, родители, которым сейчас 40 лет, зачастую не могут понять, почему, когда они забрали телефон у своей дочери, она кричит так, как будто бы ее лишили конечности. У меня на практике был такой случай», — сказал психолог.

Действительно, для подростков телефон является важной частью их жизни, потому что за счет него они общаются, социализируются, познают мир и так далее. Поэтому запрет, например, на использование смартфона, они могут расценивать в качестве вторжения в свою личную жизнь.

«Попытки отобрать гаджет могут привести даже к тому, что ребенок сбежит из дома. Такое происходит достаточно часто, особенно если есть проблемы с родителями, которые относятся к ребенку как к маленькому, постоянно дают поучительные советы в негативном тоне, причем во время взросления и становления личности», — говорит специалист.

По словам Евгения Сазонова, такая стратегия со стороны родителей неверна. Запрет не означает решения проблемы, поэтому нужно следовать более сложными путями выхода из ситуации.