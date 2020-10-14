Психолог объяснил, стоит ли запрещать детям пользоваться гаджетами

Москва, 14 октября. Педагог-психолог Евгений Сазонов рассказал в комментарии ФАН, стоит ли родителям запрещать своим детям использовать гаджеты.
Сегодня для многих детей телефон — это «продолжение его руки». Специалист подчеркнул, что часто телефон для детей становится неким «коконом», где можно спрятаться от проблем. В этом случае психолог посоветовал не запрещать ребенку использовать гаджеты, а разобраться в самой сути проблемы, чтобы не возникали конфликтные ситуации. Впрочем, все зависит от того, какой возраст ребенка, насколько критическая ситуация.
«Если брать в целом, то запрет приведет только к новым конфликтам, потому что, допустим, родители, которым сейчас 40 лет, зачастую не могут понять, почему, когда они забрали телефон у своей дочери, она кричит так, как будто бы ее лишили конечности. У меня на практике был такой случай», — сказал психолог.
Действительно, для подростков телефон является важной частью их жизни, потому что за счет него они общаются, социализируются, познают мир и так далее. Поэтому запрет, например, на использование смартфона, они могут расценивать в качестве вторжения в свою личную жизнь.
«Попытки отобрать гаджет могут привести даже к тому, что ребенок сбежит из дома. Такое происходит достаточно часто, особенно если есть проблемы с родителями, которые относятся к ребенку как к маленькому, постоянно дают поучительные советы в негативном тоне, причем во время взросления и становления личности», — говорит специалист.
По словам Евгения Сазонова, такая стратегия со стороны родителей неверна. Запрет не означает решения проблемы, поэтому нужно следовать более сложными путями выхода из ситуации.
«Однако не все родители готовы подстраиваться к новой реальности. В таком случае и возникают конфликты», — заявил Евгений Сазонов.