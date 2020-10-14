Армения заявила о праве атаковать любые объекты в Азербайджане

Ереван, 14 октября. Армения намерена дать адекватный ответ Азербайджану на недавний обстрел в ходе карабахского конфликта. В оборонном ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация позволяет Еревану атаковать любые объекты на азербайджанской территории, сообщает РИА Новости.

Стоит напомнить, что две республики заключили перемирие благодаря России. Режим прекращения огня должен был действовать с полудня 10 октября. Однако «мир» продержался несколько часов.

Боестолкновения между Ереваном и Баку начались с 27 сентября. Две республики пытаются с помощью танков, самолетов и артиллерии решить вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Проблема обострилась еще в конце 80-х годов. В начале 90-х произошла первая война, которая закончилась ничем — конфликт продолжил «тлеть».