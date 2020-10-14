Опрос показал отношение украинцев к политике Зеленского

Киев, 14 октября. Украина с приходом к власти Владимира Зеленского движется в неверном направлении, считает 35% украинцев. Об этом свидетельствует опрос Национального демократического института США, пишет RT.

Согласно исследованию, 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. При этом наибольший процент недовольных граждан зарегистрирован на юге и востоке страны.

«В настоящее время 35% респондентов (по сравнению с 25% в декабре 2019 года) считают, что Украина движется в неправильном направлении. Кроме того, существует обеспокоенность по поводу отката демократии: 22% считают, что за время президентства Зеленского демократии стало меньше», — говорится в опросе.

Значительное число украинцев также высказались, что при Зеленском ухудшилась ситуация в здравоохранении и образовании.

Изменения в экономике страны негативно оценили 63% граждан. Более 60% респондентов также указали на проблемы с занятостью населения, 72% — на рост цен. Большинство украинцев также считают, что глава государства не выполняет предвыборных обещаний.

Опрос финансировали Агентство США по международному развитию (USAID), правительства Швеции, Великобритании и Канады. Он проводился с 22 июля по 16 августа, в нем приняли участие 2,5 тысячи граждан из разных регионов Украины.