Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Москва, 14 октября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Он назвал ее напряженной.

Мурашко обратил внимание на то, что россияне следуют не всем предписаниям. Прирост заболеваемости COVID-19 составил в России за неделю около 26%.

«Мы видим, что сегодня ситуация остается напряженной, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет те рекомендации, которые предписаны», — обратил внимание он.

Как отметил глава Минздрава РФ, на территории страны развернуто 176 тысяч коек для оказания помощи пациентам, у которых диагностировали коронавирус.

«Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали, было почти 185 тысяч, <…> это было 18 июня 2020 года. Таким образом, мы пока не достигли максимума», — добавил он.

Вирусолог и завкафедрой НИИ эпидемиологии имени Пастера Александр Семенов ранее заявил, что каждый шестой случай сезонного ОРВИ вызван коронавирусом. Он пояснил, что человеческий организм постепенно привыкает к новому вирусу. Вероятно, COVID-19 постигнет судьба остальных низкопатогенных коронавирусов. Вирусолог и профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рекорд по выявленным случаям COVID-19 в России.