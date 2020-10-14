Роспотребнадзор сообщил о реакции организма на «Спутник V»

Москва, 14 октября. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, как организм реагирует на первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Горелов утверждает, что «Спутник V» не обладает серьезными побочными эффектами.

«Отмечалась только местная реакция», — подчеркнул он.

По словам Горелова, регистрация всех препаратов проходит по строгому международному протоколу, поэтому в случае выявления каких-либо болезней или серьезных нежелательных последствий проводилось бы расследование.

Напомним, что первую в мире вакцину от COVID-19 разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Минздрав РФ зарегистрировал ее в середине августа.

Вторая вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» может быть зарегистрирована уже на этой неделе. Ранее глава «Вектора» Ринат Максютов анонсировал дату регистрации второй вакцины —15 октября 2020 года.

В Москве приоритетный доступ к вакцине получат педагоги старшего возраста и учителя, у которых есть хронические заболевания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса. Так, перед вакцинацией нельзя скрывать болезни, поскольку это может привести к побочным эффектам и осложнениям.