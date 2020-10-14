Фото амурского тигра из Приморья признали лучшим снимком дикой природы

Москва, 14 октября. Фотографию амурского тигра из Приморья признали лучшим снимком дикой природы по версии конкурса английского музея естественной истории Wildlife Photographer of the Year.

«Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда». Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе», — говорится в сообщении музея.

Сообщается, что победителя объявила герцогиня Кембриджская. Впервые российский фотограф стал победителем престижного конкурса.

На фотографии «Объятия» запечатлен амурский тигр, который «приобнял» пихту, чтобы оставить свой запах на меточном дереве.

Как отметили представители музея, фотография находящегося под угрозой вымирания животного в спокойном состоянии «вселяет надежду».

Автор снимка сделал фотографию при помощи профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. По рисунку полос на шерсти ученые узнали, что в кадр попала тигрица под номером T 41F.

Ранее в Хабаровском крае нашли труп амурского тигра. Специалисты выяснили, что тигру было более 10 лет. Ранений на трупе не обнаружили. Тело погибшего тигра доставили в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске.