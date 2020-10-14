Россияне рассказали, на что готовы ради повышения

Москва, 14 октября. Россияне рассказали, на что готовы ради продвижения по карьерной лестнице. Выше трети граждан готовы задерживаться и работать в выходные. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру», сообщает RT.

Эксперты провели опрос и выяснили, что только 12% согласны на переезд в другой город ради продвижения по карьерной лестнице. Среди участников опроса только 6% заявили о готовности проводить свое личное время с начальством, а 3% могут терпеть грубое отношение со стороны руководства.

Также отмечается, что 1% респондентов заявили о готовности распускать слухи о коллегах и мешать их работе. 53% сообщили, что не будут что-либо делать для повышения. Участниками опроса стали 3,2 тысячи человек.

Банк «Открытие и СК «Росгосстрах жизнь» провели исследование и выяснили, какой доход необходим россиянам для счастливой жизни. Респонденты признались, что для счастья им достаточно 100–150 тысяч рублей в месяц, при этом москвичи нуждаются в сумме побольше — 150–300 тысяч рублей. Половина опрошенных граждан заявили, что чувствовать себя счастливым и удачным им дает престижная и хорошо оплачиваемая работа.