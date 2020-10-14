Москва, 14 октября. Космический корабль «Союз МС-17» вывели на орбиту, полет к Международной космической станции должен занять рекордно короткие три часа. Об этом говорится в Twitter-аккаунте.

Корабль был успешно выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1а». Стыковка со станцией запланирована на 11.52 по московскому времени.

Ракета стартовала с Байконура в 8.45 по московскому времени. Экипаж корабля состоит из двух россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американки Кэтлин Рубинс.