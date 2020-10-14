Шойгу призвал Ереван и Баку к выполнению соглашений по Карабаху

Москва, 14 октября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Российский министр призвал в полном объеме выполнять договоренности, достигнутые в Москве, передает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — указано в сообщении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. С 10 октября после московских переговоров с участием глав МИД Армении и Азербайджана в регионе начало действовать перемирие, однако стороны практически сразу обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян рассказал о важной роли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в переговорах по Карабаху.