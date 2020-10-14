Президент Киргизии призвал парламент утвердить Жапарова премьер-министром

Бишкек, 14 сентября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал утвердить Садыра Жапарова на посту главы правительства страны для стабилизации ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он также выразил надежду на то, что «парламент положит точку в этом процессе вокруг премьер-министра». Как добавил Жээнбеков, он предложил утвердить на должность премьер-министра Садыра Жапарова с соблюдением всех требований законодательства страны.

«Вчера был избран спикер парламента. Теперь парламент сможет функционировать полноценно», — обратил внимание Сооронбай Жээнбеков, призвав соблюдать закон и проявить мудрость в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев потребовал от нынешнего главы республики Сооронбая Жээнбекова немедленно уйти в отставку,

Протестные акции в Киргизии начались в начале октября после оглашения итогов парламентских выборов. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников рассказал в беседе с корреспондентом НСН, почему после выборов в Киргизии начались протесты. О том, к чему могут привести протесты, — читайте в материале телеканала «360».