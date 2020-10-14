Выборы в США — пародия на демократию на фоне диктатуры расистов

Выборы в США — это пародия на демократию на фоне диктатуры расистов: застарелый американский расизм может сыграть главную роль на нынешних президентских выборах в США. Об этом говорится в статье «Расизм уже давно уже стал определяющим фактором на президентских выборах в США. 2020 год — не исключение», опубликованной несколько дней назад изданием The Conversation. Расизм, сегрегация, полицейский произвол — неизбежные спутники выборов президента США, где сойдутся Дональд Трамп и Джо Байден, говорится в статье.

Расизм как фактор на выборах президента США 2020

Дело в том, что одной из главных тем президентской предвыборной кампании 2020 года в США являются взаимные обвинения в расизме, которыми постоянно обмениваются действующий президент Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден. Принципиальность вопроса том, что больше трети населения США являются афроамериканцами, латиноамериканцами или азиатами. Разумеется, кандидат в президенты, расистские убеждения которого будут доказаны, с высокой долей вероятности не досчитается голосов небелого населения Америки.

Но есть и обратный момент. Среди белых американцев, как бы власти это ни отрицали, расистские идеи достаточно широко распространены, и с этим приходится считаться. Несмотря на агрессивную пропаганду равноправия и фактическое принуждение американцев к политкорректности, многие белые граждане США готовы голосовать за президента, который будет демонстрировать жесткую позицию по отношению к меньшинствам.

Не стоит забывать, что белых американцев, которые по возрасту имеют право голоса, все еще больше, чем всех небелых избирателей вместе взятых. При этом именно белые американцы старше 40 лет наиболее дисциплинированно ходят на выборы.

В этой ситуации очень показательными выглядят два срока 44-го президента США Барака Обамы, победы которого обеспечивала высокая явка черных американцев и молодежи. В ситуации выборов президента США 2020 года, когда оба претендента на президентское кресло являются белыми и, скажем прямо, престарелыми мужчинами, расклад может быть принципиально иным. Именно выбор белых американцев среднего возраста и старше будет играть решающую роль в том, кто займет президентское кресло.

Сегрегация в США: кто был лишен избирательных прав

Если говорить о расизме и американских выборах, нельзя не упомянуть, что всеобщее избирательное право в США было установлено только в 1964 году, когда согласно Закону о гражданских правах афроамериканцы получили полноценное право голоса и возможность голосовать. До этого всех избираемых представителей власти выбирали исключительно белые американцы.

Поэтому не стоит удивляться, что большинство американских президентов не считали ни афроамериканцев, ни коренных американцев (индейцев) полноценными людьми, мнение которых необходимо учитывать, а в обществе процветала сегрегация, которая до сих пор не изжита.

США — страна полицейского произвола

Сегодня складывается еще более интересная ситуация. С одной стороны, все федеральные американские СМИ на разные голоса трезвонят, что Дональд Трамп — расист, сексист и вообще ужасный ретроград и ксенофоб. Однако никаких доказательств этого нет, кроме голословных заявлений некой порноактрисы.

С другой стороны, контролируемые демократами масс-медиа стараются умалчивать, что именно Джо Байден был автором и главным инициатором принятия целого пакета законов, которые привели к тому, что каждый третий цветной мужчина на протяжение жизни хотя бы раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Ничем иным, кроме как полицейским произволом с расистским душком, это назвать нельзя.

Голосование на фоне расизма

Нужно осознавать, что Соединенные Штаты Америки были, есть и, скорее всего, еще долго останутся расистским государством. И никакие всеобщие избирательные права и разговоры о демократии эту ситуацию изменить не в состоянии.

Дело в том, что яростное насаждение в американском обществе толерантности часто вызывает обратный эффект. Об этом в частности говорит популярность такой организации как QAnon [сторонников распространенной в США теории заговора, согласно которой Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии, а также многие американские знаменитости] и целого ряда более мелких консервативных и откровенно расистских организаций. Примером терпимости не только американского народа, но и американского государства к расизму говорит в частности факт, что ни нацистская идеология, ни даже символика на территории не запрещены на территории США.