Настю Ивлееву сравнили с Мадонной из-за нового образа

Москва, 14 октября. Блогера Настю Ивлееву сравнили с певицей Мадонной из-за нового образа на свежем фото. Снимок девушка разместила у себя в Instagram.

На фотографии Ивлеева предстала в коротком черном платье, поверх которого был надет плащ, стилизованный под крокодиловую кожу.

«Lady», — кратко подписала фото телеведущая.

Новый образ привел в восторг поклонников Насти Ивлеевой. Подписчики восхитились внешностью ведущей и сравнили ее с певицей Мадонной.

«Самая лучшая. Господи, Ивлеева, ты икона», — написала подписчица.

«С каждой фоткой все больше и больше убеждаюсь, что ты – идеал», — сообщил фанат.

«Ну это шик, я считаю, просто пушка, бомба», — согласился поклонник.

«Мадонна», — привела сравнение фанатка.

«Элджей – человек, которому слишком сильно повезло», — восхитилась подписчица.

«Никогда ничего не крал, но тебя украл бы», — шутливо пригрозил фанат.

Также некоторых смутила поза телеведущей. Ее посчитали неестественной.

«Выглядит, как будто у тебя одна нога», — возмутилась подписчица.

«Очень странная нога», — написал фанат.

Ранее Настя Ивлеева порадовала поклонников откровенной фотографией. На снимке телезвезда предстала с растрепанными волосами и без макияжа в бикини, открывающем вид на грудь девушки.