Ростехнадзор назвал четыре возможных причины аварии на ТЭЦ в Норильске

Красноярск, 14 октября. Ростехнадзор рассматривает четыре возможных причины майской аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил глава Енисейского управления ведомства Андрей Ходасевич на выездном совещании Совфеда, передает РИА Новости.

«Говорить сегодня о результатах расследования преждевременно, но с учетом произошедшего Ростехнадзором уже приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий», — отметил Ходасевич.

Первая версия, которую рассматривает Ростехнадзор, — недостатки проектирования, ставшие причиной неправильного распределения нагрузки на свайный фундамент, передает НСН. Вторая возможная причина — нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, из-за которых свайный фундамент был изготовлен некачественно. Также в качестве версий рассматриваются климатическое воздействие и нарушение правил безопасности в ходе эксплуатации объекта, сообщает телеканал «360».

Ранее «Норникель» оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ. Компания сообщила, что на ликвидацию последствий аварии было потрачено 12 миллиардов рублей.