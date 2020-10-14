Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

Москва, 14 октября. Эксперты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, сколько, по мнению россиян, должны длиться идеальные новогодние каникулы. Результаты опроса поступили в распоряжение RT.

31% респондентов отметили, что 10 дней — это вполне достаточная продолжительность новогодних праздников. Еще 18% опрошенных считают, что длинные выходные на Новый год не нужны, поэтому для отдыха достаточно от одного до трех дней. 14% участников опроса назвали оптимальными новогодние праздники длительностью от четырех до шести дней, передает телеканал «360».

9% респондентов указали, что хотели бы отдыхать в празднике одну неделю. Еще 6% считают, что новогодние каникулы должны длиться 14 дней. При этом другие 6% отметили, что вообще не готовы отдыхать в праздники.

Также 3% опрошенных сообщили, что для них идеальная длина новогодних каникул составляет восемь–девять дней. Такая же доля респондентов выбрала вариант 11–13 дней.

Еще 10% участников опроса указали, что им в целом все равно, сколько будут длиться новогодние каникулы. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян.

Ранее жители РФ рассказали, в каких странах хотели бы отпраздновать Новый год. Помимо России, среди фаворитов оказались Таиланд, Чехия и Италия.