Опубликованы архивные документы о преступлениях латышских эсэсовцев

Москва, 14 октября. Латышские каратели после Великой Отечественной войны организовывали банды и продолжали грабить жителей Латвийской ССР. Об этом говорится в архивных документах Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ), пишет РИА Новости.

Агентство изучило приговоры суда в отношении 20 человек, вынесенные Министерством государственной безопасности советской республики, датированные декабрем 1948 года. Речь идет о членах банды, которые орудовала в Курляндии, — латышских эсэсовцах, многие из которых прошли подготовку в разведывательных школах Германии.

«Речь, в частности, идет об обвинительном заключении, вынесенном министерством государственной безопасности ЛатССР в декабре 1948 года в отношении почти 20 человек. Они обвинялись в измене Родине, совершении терактов и призывах к свержению государственного строя», — сообщает агентство.

Члены банды находились под командованием бывшего члена разведывательно-диверсионной организации «Ягдфербанд-СС Остланд» Юриса Круста.

Оказалось, что каратели, которые действовали не только на территории Прибалтики, но и в Белоруссии, Новгородской и Псковской областях, совершили более 50 терактов. Они грабили и убивали милиционеров и советских активистов, а также военных.

«В число этих преступных деяний входит, в частности, проводившаяся в феврале–марте 1943 года на территории российской Псковской области и на севере Белоруссии карательная операция «Зимнее волшебство», в ходе которой были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей», — указывает РИА Новости.

В январе прошлого года сообщалось, что парламент Литвы на специальном заседании наградил членов вооруженной националистической организации «лесные братья», воевавшей на стороне фашистов в годы Второй мировой войны.